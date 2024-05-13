Белгородец попал под обрушение крыши, но продолжил спасать людей, несмотря на раны

Рабочий завода "Энергомаш" из Белгорода травмировал ноги при обрушении крыши многоэтажки, когда помогал спасателям доставать людей из-под завалов. Мужчина до последнего рисковал собой, сообщает SHOT.

Рабочий из Белгорода травмировал ноги, когда помогал спасателям доставать людей из-под завалов. Фото © Telegram / SHOT

В воскресенье у 27-летнего Андрея был выходной. Он читал новости и узнал, что произошёл теракт. Не раздумывая, мужчина сразу рванул на место, чтобы помочь пострадавшим. Когда Андрей приехал к дому, увидел страшную картину: повсюду был хаос, всё разрушено, люди в панике. Однако спасатели быстро взяли ситуацию под контроль и начали объяснять, что делать. В итоге прохожие стали помогать организованно. Андрей смог вынести двух человек на носилках.