Белгородец попал под обрушение крыши, но продолжил спасать людей, несмотря на раны
В Белгороде помогавший спасателям мужчина травмировал ноги при обрушении крыши
Разрушенная ударом ВСУ многоэтажка в Белгороде. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Рабочий завода "Энергомаш" из Белгорода травмировал ноги при обрушении крыши многоэтажки, когда помогал спасателям доставать людей из-под завалов. Мужчина до последнего рисковал собой, сообщает SHOT.
Рабочий из Белгорода травмировал ноги, когда помогал спасателям доставать людей из-под завалов. Фото © Telegram / SHOT
В воскресенье у 27-летнего Андрея был выходной. Он читал новости и узнал, что произошёл теракт. Не раздумывая, мужчина сразу рванул на место, чтобы помочь пострадавшим. Когда Андрей приехал к дому, увидел страшную картину: повсюду был хаос, всё разрушено, люди в панике. Однако спасатели быстро взяли ситуацию под контроль и начали объяснять, что делать. В итоге прохожие стали помогать организованно. Андрей смог вынести двух человек на носилках.
Мужчина помогал разбирать завалы в самом пекле в тот момент, когда обрушилась крыша. В Андрея прилетели осколки, но он чудом уцелел, получив рваные раны на ногах. Медики на месте обработали и сделали перевязку, и, несмотря на травмы, Андрей снова ушёл спасать пострадавших. Однако в какой-то момент бинты спали, и мужчину отправили в больницу. Там ему зашили раны, сейчас герой восстанавливается дома. А как поправится, он намерен снова помогать пострадавшим.
Как сообщал Life.ru, в Белгороде 12 мая в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка.