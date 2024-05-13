Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 12:19

Белгородец попал под обрушение крыши, но продолжил спасать людей, несмотря на раны

В Белгороде помогавший спасателям мужчина травмировал ноги при обрушении крыши

Разрушенная ударом ВСУ многоэтажка в Белгороде. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Разрушенная ударом ВСУ многоэтажка в Белгороде. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Рабочий завода "Энергомаш" из Белгорода травмировал ноги при обрушении крыши многоэтажки, когда помогал спасателям доставать людей из-под завалов. Мужчина до последнего рисковал собой, сообщает SHOT.

Рабочий из Белгорода травмировал ноги, когда помогал спасателям доставать людей из-под завалов. Фото © Telegram / SHOT

Рабочий из Белгорода травмировал ноги, когда помогал спасателям доставать людей из-под завалов. Фото © Telegram / SHOT

В воскресенье у 27-летнего Андрея был выходной. Он читал новости и узнал, что произошёл теракт. Не раздумывая, мужчина сразу рванул на место, чтобы помочь пострадавшим. Когда Андрей приехал к дому, увидел страшную картину: повсюду был хаос, всё разрушено, люди в панике. Однако спасатели быстро взяли ситуацию под контроль и начали объяснять, что делать. В итоге прохожие стали помогать организованно. Андрей смог вынести двух человек на носилках.

Мужчина помогал разбирать завалы в самом пекле в тот момент, когда обрушилась крыша. В Андрея прилетели осколки, но он чудом уцелел, получив рваные раны на ногах. Медики на месте обработали и сделали перевязку, и, несмотря на травмы, Андрей снова ушёл спасать пострадавших. Однако в какой-то момент бинты спали, и мужчину отправили в больницу. Там ему зашили раны, сейчас герой восстанавливается дома. А как поправится, он намерен снова помогать пострадавшим.

В Белгороде предприниматель накормила пирожками жителей разрушенного дома
В Белгороде предприниматель накормила пирожками жителей разрушенного дома

Как сообщал Life.ru, в Белгороде 12 мая в результате удара ВСУ обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Погибло 15 человек, ещё 17 удалось спасти. Среди жертв — двое детей и 17-летняя студентка.

Никита Осипов
  • Новости
  • Удар по Белгороду 12 мая
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Общество
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров