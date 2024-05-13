Сильный руководитель и душевный человек: Матвиенко высказалась о кандидатуре Куренкова на пост главы МЧС

Кандидат на должность главы МЧС Александр Куренков показал себя как сильный руководитель во время происшествий, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, министр прошёл "боевую проверку" в наводнениях, пожарах и землетрясениях.

"Проявил себя как очень ответственный руководитель, который, как мы видим, то в одном месте, то в другом, то в третьем проводит совещания, организует работу по спасению, по оказанию помощи и поддержки людям", — сказала Матвиенко в ходе консультаций по кандидатуре Куренкова на заседании комитетов Совфеда по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Матвиенко добавила, что Куренков проявил себя не только как сильный руководитель, но и как душевный человек, который принимает всё очень близко к сердцу.