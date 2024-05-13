Сильный руководитель и душевный человек: Матвиенко высказалась о кандидатуре Куренкова на пост главы МЧС
Матвиенко: Куренков — сильный руководитель, который прошёл боевую проверку
Кандидат на должность главы МЧС Александр Куренков показал себя как сильный руководитель во время происшествий, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По её словам, министр прошёл "боевую проверку" в наводнениях, пожарах и землетрясениях.
"Проявил себя как очень ответственный руководитель, который, как мы видим, то в одном месте, то в другом, то в третьем проводит совещания, организует работу по спасению, по оказанию помощи и поддержки людям", — сказала Матвиенко в ходе консультаций по кандидатуре Куренкова на заседании комитетов Совфеда по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Матвиенко добавила, что Куренков проявил себя не только как сильный руководитель, но и как душевный человек, который принимает всё очень близко к сердцу.
Генерал-лейтенанту Александру Куренкову 51 год. Должность главы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий он занимает с 25 мая 2022 года.
Как сообщал Life.ru, 12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить на должность главы МЧС Александра Куренкова. Предыдущее правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок главы государства. Сейчас идёт формирование состава нового кабмина. Госдума и глава государства уже утвердили на посту премьер-министра Михаила Мишустина, который в свою очередь внёс на рассмотрение ГД предложения по составу нового кабмина, как того требует конституция страны. 13 мая нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров.
ТАСС / МЧС России