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13 мая, 16:52

Названа дата окончательного принятия закона об иноагентах в Грузии

Премьер Грузии Кобахидзе: Парламент 14 мая примет законопроект об иноагентах

Акция протеста в Тбилиси. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Акция протеста в Тбилиси. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Парламент Грузии примет законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении 14 мая. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Завтра Парламент Грузии будет действовать в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон [об иноагентах], который сыграет важнейшую роль в завершении так называемой поляризации, навязанной извне", — подчеркнул Кобахидзе в беседе с журналистами.

Также он осудил действия сотрудников правоохранительных органов, которые избивали в Тбилиси митингующих, выступавших против закона об иноагентах. Кобахидзе отметил, что ему не нравятся подобные инциденты.

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В Тбилиси, на митинге против законопроекта об иноагентах, полиция задержала гражданина Молдавии

Напомним, акции из-за скандального законопроекта об иноагентах уже несколько месяцев проходят в Грузии. Однако парламент твёрдо намерен принять инициативу. Часто протесты выливаются в жёсткие стычки с полицейскими. В травмпункты отправляются как сторонники оппозиции, так и силовики. В частности, 13 мая стало известно о задержании 20 участников протестов, среди них оказались россиянин и двое американцев.

Дарья Нарыкова
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