Названа дата окончательного принятия закона об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии примет законопроект об иноагентах в третьем и окончательном чтении 14 мая. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Завтра Парламент Грузии будет действовать в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон [об иноагентах], который сыграет важнейшую роль в завершении так называемой поляризации, навязанной извне", — подчеркнул Кобахидзе в беседе с журналистами.