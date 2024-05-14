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14 мая, 10:15

Байден на публике признался, что работает на человека, который "умнее его"

Американский лидер Джо Байден снова оконфузился на публике. На сей раз на одном из мероприятий в Белом доме 81-летний глава государства признался, что работает на вице-президента США Камалу Харрис, потому что она "умнее его".

Байден признался, что работает на человека, который "умнее его". Видео © Х / RNC News

"Меня зовут Джо Байден, я работаю на Камалу Харрис. Я попросил её стать моим вице-президентом, потому что мне нужен был кто-то умнее меня", — сказал Байден, после чего дал слово Харрис.

А ранее американского лидера дважды поймали на нецензурной брани. Сначала Байден обматерил экс-президента Дональда Трампа, а позже выругался в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Состояние здоровья Байдена давно волнует врачей и простых американцев. После того как американский лидер едва не заснул на встрече с президентом Израиля в Белом доме, медики диагностировали у него второй этап старческого слабоумия. Тем временем экс-врач 44-го президента США Барака Обамы потребовал, чтобы Байден прошёл когнитивный тест.

Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова
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