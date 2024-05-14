Байден на публике признался, что работает на человека, который "умнее его"
Американский лидер Джо Байден снова оконфузился на публике. На сей раз на одном из мероприятий в Белом доме 81-летний глава государства признался, что работает на вице-президента США Камалу Харрис, потому что она "умнее его".
Байден признался, что работает на человека, который "умнее его". Видео © Х / RNC News
"Меня зовут Джо Байден, я работаю на Камалу Харрис. Я попросил её стать моим вице-президентом, потому что мне нужен был кто-то умнее меня", — сказал Байден, после чего дал слово Харрис.
А ранее американского лидера дважды поймали на нецензурной брани. Сначала Байден обматерил экс-президента Дональда Трампа, а позже выругался в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Состояние здоровья Байдена давно волнует врачей и простых американцев. После того как американский лидер едва не заснул на встрече с президентом Израиля в Белом доме, медики диагностировали у него второй этап старческого слабоумия. Тем временем экс-врач 44-го президента США Барака Обамы потребовал, чтобы Байден прошёл когнитивный тест.
Flickr / The White House