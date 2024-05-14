"Страшно представить": Захарову ужаснули слова Блинкена о выборах на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о выборах на Украине. По словам американского дипломата, они на Украине пройдут, когда жители заявят, что нынешние условия позволяют провести голосование. Своим мнением Захарова поделилась в телеграм-канале.

Как отметила представитель МИД, в Вашингтоне в своё время по-разному глумились над украинской государственностью. В частности, там был и третий тур президентских выборов, и "покрышечное" правительство, приведённое к власти путём антиконституционного переворота. А вот выборов в "подходящих для украинцев условиях" ещё не было.