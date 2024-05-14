"Страшно представить": Захарову ужаснули слова Блинкена о выборах на Украине
Захарову ужаснули слова Блинкена о "подходящих" условиях для выборов на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о выборах на Украине. По словам американского дипломата, они на Украине пройдут, когда жители заявят, что нынешние условия позволяют провести голосование. Своим мнением Захарова поделилась в телеграм-канале.
Как отметила представитель МИД, в Вашингтоне в своё время по-разному глумились над украинской государственностью. В частности, там был и третий тур президентских выборов, и "покрышечное" правительство, приведённое к власти путём антиконституционного переворота. А вот выборов в "подходящих для украинцев условиях" ещё не было.
"Страшно представить, что это за "подходящие условия", о которых говорит Блинкен. Когда на Украине последних детей мобилизуют под нацистские знамёна Зеленского?" — задалась вопросом Захарова.
Как сообщал Life.ru, 14 мая Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения дальнейшей помощи. Госсекретарь США считает новый пакет помощи ВСУ способным изменить ситуацию на передовой. В Кремле же отметили, что поездка состоялась на фоне нервозности Запада из-за хода спецоперации. Между тем Владимир Зеленский вновь выпросил у Блинкена системы ПВО.
VK / МИД России