В Кремле анонсировали встречу Путина с новым кабмином вечером во вторник

Президент России Владимир Путин вечером 14 мая планирует встретиться с новым правительством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Ждём такую встречу", — отметил он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.