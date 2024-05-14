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14 мая, 18:51

В Кремле анонсировали встречу Путина с новым кабмином вечером во вторник

Песков: Путин вечером 14 мая встретится с новым кабинетом министров

Президент России Владимир Путин вечером 14 мая планирует встретиться с новым правительством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да. Ждём такую встречу", — отметил он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Как сообщал Life.ru, предыдущее правительство сложило полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина. В последние дни в России шло формирование состава нового кабмина, который вновь возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. 13 мая нижняя палата парламента утвердила всех вице-премьеров, а 14-го одобрила кандидатуры 16 министров. Ещё пятерых глав ведомств утвердил Совфед.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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