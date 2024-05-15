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14 мая, 21:37

Гутерриш направил Путину письмо в связи с его переизбранием

Офис Гутерреша: Генсек ООН направил письмо Путину в связи с переизбранием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент России Владимир Путин. Обложка © Коллаж Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / kremlin

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент России Владимир Путин. Обложка © Коллаж Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / kremlin

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш направил письмо главе государства Владимиру Путину в связи с его переизбранием. Об этом рассказал заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Да, мы это сделали", — сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС. Подробности письма не раскрываются.

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Напомним, 7 мая в Кремле прошла инаугурация президента России Владимира Путина. Принеся присягу, глава государства официально вступил в должность. Выступая после официальной части, российский лидер назвал служение Родине огромной честью и священным долгом, а наш народ — единым и великим. Далее Путин принял участие в церемонии представления Президентского полка и посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.

Оксана Попова
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