Гутерриш направил Путину письмо в связи с его переизбранием

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш направил письмо главе государства Владимиру Путину в связи с его переизбранием. Об этом рассказал заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Да, мы это сделали", — сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС. Подробности письма не раскрываются.