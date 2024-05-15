Масштабы уклонения украинцев призывного возраста от мобилизации достигли колоссальных размеров. Как напомнил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя, на днях на Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчины станут фактически бесправными.

"И тем не менее уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь согласно их "картине мира" украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну", — указал постпред.