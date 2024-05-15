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15 мая, 03:35

Небензя назвал рекордными масштабы уклонения украинцев от призыва

Масштабы уклонения украинцев призывного возраста от мобилизации достигли колоссальных размеров. Как напомнил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя, на днях на Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчины станут фактически бесправными.

"И тем не менее уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Это крайне неудобная для Зеленского и его спонсоров тема, ведь согласно их "картине мира" украинцы с готовностью должны идти защищать свою страну", — указал постпред.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Это уже 11-е продление после начала конфликта. Также недавно Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а Минобороны Незалежной опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. Напомним, что Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине 16 апреля. Тем самым он уничтожил последние права своих сограждан, считают в МИД РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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