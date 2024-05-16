На Украине сотрудникам букмекерских контор дали бронь от мобилизации

"Минэкономики забронировало от мобилизации Glovo, компании, связанные с букмекерами, рекламные агентства и фирмы с владельцами из США", — говорится в публикации издания.

Там также отметили, что ещё в приказе ведомства речь идёт о компании, которая разрабатывает ПО для фирм, занимающихся ставками. Также защиту от отъезда на фронт получили сотрудники нескольких контор, предлагающих консультационные услуги.