На Украине сотрудникам букмекерских контор дали бронь от мобилизации
"Страна.ua": Киев забронировал от мобилизации разработчиков ПО для ставок
Министерство экономики Украины дало бронь от мобилизации сотрудникам букмекерских контор. Об этом пишет местное издание "Страна.ua".
"Минэкономики забронировало от мобилизации Glovo, компании, связанные с букмекерами, рекламные агентства и фирмы с владельцами из США", — говорится в публикации издания.
Там также отметили, что ещё в приказе ведомства речь идёт о компании, которая разрабатывает ПО для фирм, занимающихся ставками. Также защиту от отъезда на фронт получили сотрудники нескольких контор, предлагающих консультационные услуги.
Напомним, Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Как писал Life.ru, теперь в украинскую армию берут осуждённых за нетяжкие преступления, людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ, а также другими болезнями. 16 апреля Зеленский официально ужесточил мобилизацию. Тем самым он уничтожил последние права своих сограждан, отметили в МИД РФ.
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