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16 мая, 12:03

Си Цзиньпин пригласил Путина в "запретный город" для дружеской беседы

Путин и Си Цзиньпин продолжили общение в неформальной обстановке в Чжуннаньхае

Си Цзиньпин принимает Владимира Путина в Пекине. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Си Цзиньпин принимает Владимира Путина в Пекине. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Российский президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин продолжат общение в неформальной обстановке. Их беседа будет проходить в резиденции правительства Чжуннаньхай, которую также называют "новым запретным городом".

Переговоры в узком и расширенном форматах состоялись ранее. Лидеры стран также приняли участие в ряде мероприятий, в числе которых был и торжественный концерт в честь 75-летия дипломатических отношений, а также открытия Годов культуры РФ и КНР. Кроме того, Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине.

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Напомним, Владимир Путин и российская делегация прибыли в Пекин вечером 15 мая. Визит президента России продлится два дня, на 16 мая были назначены переговоры в китайской столице, а вечером следующего дня российский лидер отправится в Харбин. Официальная часть переговоров уже завершилась, продлившись 2,5 часа. Главами государств было подписано совместное заявление об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства по стратегическим вопросам.

Юрий Лысенко
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