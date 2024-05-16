Си Цзиньпин пригласил Путина в "запретный город" для дружеской беседы
Путин и Си Цзиньпин продолжили общение в неформальной обстановке в Чжуннаньхае
Си Цзиньпин принимает Владимира Путина в Пекине. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Российский президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин продолжат общение в неформальной обстановке. Их беседа будет проходить в резиденции правительства Чжуннаньхай, которую также называют "новым запретным городом".
Переговоры в узком и расширенном форматах состоялись ранее. Лидеры стран также приняли участие в ряде мероприятий, в числе которых был и торжественный концерт в честь 75-летия дипломатических отношений, а также открытия Годов культуры РФ и КНР. Кроме того, Путин возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине.
Напомним, Владимир Путин и российская делегация прибыли в Пекин вечером 15 мая. Визит президента России продлится два дня, на 16 мая были назначены переговоры в китайской столице, а вечером следующего дня российский лидер отправится в Харбин. Официальная часть переговоров уже завершилась, продлившись 2,5 часа. Главами государств было подписано совместное заявление об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства по стратегическим вопросам.