Обвиняемый во взятке кадровик МО находится на карантине в СИЗО "Лефортово"

Обвиняемый в получении крупной взятки начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов сейчас находится на карантине в СИЗО "Лефортово". От беседы с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы он отказался, сообщил её ответственный секретарь Алексей Мельников.

"Экс-начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов помещён в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово"). Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы он отказался", — сказал Мельников в беседе с ТАСС.

По словам секретаря, после прохождения карантина, который может продолжаться до 10 дней, Кузнецова переведут в камеру к несудимому сокамернику. Сейчас, отметил Мельников, он находится в камере без соседей. Само помещение, в котором держат подсудимых на карантине, обычно от 8 до 12 кв. метров, там есть холодильник, телевизор, чайник или кипятильник.