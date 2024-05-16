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Регион
16 мая, 17:44

Глава военной администрации Волчанска Гамбарашвили получил ранение

Глава украинской городской военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили получил ранение. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.

"Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска", — написал лидер киевского режима.

Также информацию подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своём телеграм-канале. По его словам, он пострадал в одном из сёл Волчанской территориальной общины при артиллерийском ударе.

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Напомним, сейчас в Харьковской области идут активные сражения. Успехи российских военных оттесняют ВСУ всё дальше. Кроме того, ВС РФ освободили не один населённый пункт в той области. Как сообщили, на Украине уже отметили, что Волчанск "превращается в Бахмут или Марьинку". Даже Зеленский говорил о печальном положении ВСУ. Несмотря на попытки перебросить все силы туда, российские военные продвигаются всё дальше.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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