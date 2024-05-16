Глава военной администрации Волчанска Гамбарашвили получил ранение

Глава украинской городской военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили получил ранение. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.

"Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска", — написал лидер киевского режима.

Также информацию подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своём телеграм-канале. По его словам, он пострадал в одном из сёл Волчанской территориальной общины при артиллерийском ударе.