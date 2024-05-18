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18 мая, 03:15

"Это так": США сознались в страхе перед российско-китайским альянсом

Белый дом: США обеспокоены укреплением союза России и Китая

Укрепление российско-китайских отношений вызывает у Соединённых Штатов обеспокоенность. Соответствующее заявление на брифинге в Белом доме сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Отставной контр-адмирал подчеркнул, что Владимир Путин и Си Цзиньпин действуют вразрез с интересами США и их западных партнёров. Нет ничего удивительного в том, что схожие взгляды сближают двух политиков, добавил он.

"Я бы не стал говорить, что мы не обеспокоены этими отношениями и направлением их развития. Конечно, это так. Мы внимательно следим за этим", — признал Кирби.

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Напомним, что российский лидер совершил первый после инаугурации госвизит в Поднебесную вечером 15 мая. Следующий день политик посвятил официальным и неформальным переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином. Коллеги обсудили не только дальнейшее укрепление партнёрства двух держав, но и украинский конфликт.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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