"Это так": США сознались в страхе перед российско-китайским альянсом
Белый дом: США обеспокоены укреплением союза России и Китая
Укрепление российско-китайских отношений вызывает у Соединённых Штатов обеспокоенность. Соответствующее заявление на брифинге в Белом доме сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
Отставной контр-адмирал подчеркнул, что Владимир Путин и Си Цзиньпин действуют вразрез с интересами США и их западных партнёров. Нет ничего удивительного в том, что схожие взгляды сближают двух политиков, добавил он.
"Я бы не стал говорить, что мы не обеспокоены этими отношениями и направлением их развития. Конечно, это так. Мы внимательно следим за этим", — признал Кирби.
Напомним, что российский лидер совершил первый после инаугурации госвизит в Поднебесную вечером 15 мая. Следующий день политик посвятил официальным и неформальным переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином. Коллеги обсудили не только дальнейшее укрепление партнёрства двух держав, но и украинский конфликт.
Life.ru