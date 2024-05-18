"Это так": США сознались в страхе перед российско-китайским альянсом

Укрепление российско-китайских отношений вызывает у Соединённых Штатов обеспокоенность. Соответствующее заявление на брифинге в Белом доме сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Отставной контр-адмирал подчеркнул, что Владимир Путин и Си Цзиньпин действуют вразрез с интересами США и их западных партнёров. Нет ничего удивительного в том, что схожие взгляды сближают двух политиков, добавил он.