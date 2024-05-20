"Это были не мы": В Израиле отвергают причастность к крушению вертолёта Раиси
Reuters: В Израиле заявили о непричастности к смерти Эбрахима Раиси
Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Израиль не причастен к крушению вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом Reuters заявил неназванный чиновник из еврейского государства.
"Это были не мы", — сказал он.
Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов, поиски осложнялись сложными погодными условиями. Все пассажиры погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования, назвав Раиси другом нашей страны.