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Регион
20 мая, 08:16

"Это были не мы": В Израиле отвергают причастность к крушению вертолёта Раиси

Reuters: В Израиле заявили о непричастности к смерти Эбрахима Раиси

Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Израиль не причастен к крушению вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом Reuters заявил неназванный чиновник из еврейского государства.

"Это были не мы", — сказал он.

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Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Точное место трагедии удалось установить лишь через 12 часов, поиски осложнялись сложными погодными условиями. Все пассажиры погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования, назвав Раиси другом нашей страны.

Матвей Константинов
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