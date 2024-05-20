Политолог оценил вероятность "турбулентности" в Иране и регионе после гибели Раиси
Политолог Туманян считает, что гибель Раиси не дестабилизирует Иран
Эбрахим Раиси. Обложка © Kremlin.ru
Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси хоть и стала большим потрясением, но не дестабилизирует ни Иран, ни регион. Об этом Life.ru заявил политолог, куратор экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян. По его словам, политическая система в Исламской Республике Иран построена так, что страной фактически управляет духовный лидер аятолла Али Хаменеи. Он сосредоточил в своих руках как светскую, так и религиозную ветви власти, закрепив её силовиками в виде Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"Несмотря на почтительный возраст, 85-летний аятолла Хаменеи прекрасно справляется со своими обязанностями и обладает большим авторитетом. Это позволит избежать турбулентности в переходный период и обеспечить нормальный транзит власти... Последующие выборы также пройдут без эксцессов, что связано с некоторыми особенностями иранской политической системы", — отметил эксперт.
Что касается первого вице-президента Мохаммада Мохбера, который возьмёт на себя полномочия Раиси, то его собеседник назвал компромиссной фигурой. Туманян пояснил, что Мохбер — выходец из КСИР, так что обладает поддержкой силового блока.
Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Из-за сложных погодных условий точное место крушения удалось установить лишь через 12 часов. Все находившиеся на борту люди погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства должны избрать в течение 50 дней. Свои соболезнования уже выразили лидеры ряда стран, в том числе президент России Владимир Путин.