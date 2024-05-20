Политолог оценил вероятность "турбулентности" в Иране и регионе после гибели Раиси

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси хоть и стала большим потрясением, но не дестабилизирует ни Иран, ни регион. Об этом Life.ru заявил политолог, куратор экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян. По его словам, политическая система в Исламской Республике Иран построена так, что страной фактически управляет духовный лидер аятолла Али Хаменеи. Он сосредоточил в своих руках как светскую, так и религиозную ветви власти, закрепив её силовиками в виде Корпуса стражей исламской революции (КСИР).