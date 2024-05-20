Слуцкий после гибели Раиси обратил внимание на цепочку "трагических совпадений"

Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси выразил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал это невосполнимой утратой и обратил внимание на трагическую череду "майских событий".

"Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определённую цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий," — написал парламентарий в телеграм-канале.