Слуцкий после гибели Раиси обратил внимание на цепочку "трагических совпадений"
Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси
Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси выразил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал это невосполнимой утратой и обратил внимание на трагическую череду "майских событий".
"Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определённую цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий," — написал парламентарий в телеграм-канале.
Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Все пассажиры погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Соболезнования народу Ирана уже выразили президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров.
ТАСС / Zuma