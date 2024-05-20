Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
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Регион
20 мая, 09:24

Слуцкий после гибели Раиси обратил внимание на цепочку "трагических совпадений"

Слуцкий выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси выразил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал это невосполнимой утратой и обратил внимание на трагическую череду "майских событий".

"Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определённую цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий," — написал парламентарий в телеграм-канале.

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Напомним, вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд иранских высокопоставленных чиновников, разбился в районе границы с Азербайджаном 19 мая. Все пассажиры погибли. Обязанности Раиси будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Соболезнования народу Ирана уже выразили президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров.

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ТАСС / Zuma

Мирон Сидоров
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