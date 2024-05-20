Путин заявил в телеграмме Си Цзиньпину, что в России он всегда желанный гость
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время последнего визита президента России в Китай. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину назвал его желанным гостем в России. Глава государства заявил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной работы со своим китайским коллегой.
"Помните, что вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле <...> От души желаю вам, дорогой друг, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — отметил российский лидер.
Президент также поблагодарил лидера КНР за тёплый и радушный приём, оказанный ему и всей российской делегации в Китае. Глава государства признался, что поездка оставила у него "светлые, незабываемые впечатления", и выразил уверенность в том, что состоявшиеся переговоры поспособствуют дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами.
Напомним, на днях Владимир Путин посетил Китай, совершив первый международный визит после переизбрания на пост президента России. В частности, стороны подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства между нашими странами. Находясь в Пекине, российский лидер провёл с Си переговоры — как официальные, так и неформальные. Главы государств обсудили, в частности, конфликт на Украине и построение справедливого миропорядка.