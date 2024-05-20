Путин заявил в телеграмме Си Цзиньпину, что в России он всегда желанный гость

Президент РФ Владимир Путин в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину назвал его желанным гостем в России. Глава государства заявил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной работы со своим китайским коллегой.

"Помните, что вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле <...> От души желаю вам, дорогой друг, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — отметил российский лидер.