СБ ООН почтил минутой молчания память погибшего президента Ирана

Заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли президент страны Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

Все присутствовавшие без исключения почтили память погибших. Кроме того, соболезнования выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что опечален смертью Раиси, Абдоллахияна и их коллег.