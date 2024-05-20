СБ ООН почтил минутой молчания память погибшего президента Ирана
Заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли президент страны Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.
Все присутствовавшие без исключения почтили память погибших. Кроме того, соболезнования выразил и генсек ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что опечален смертью Раиси, Абдоллахияна и их коллег.
"Генеральный секретарь выражает свои искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении.
Как сообщал Life.ru, 19 мая в районе ирано-азербайджанской границы разбился вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ещё ряд высокопоставленных чиновников Исламской Республики Иран. Из-за плохих погодных условий точное место катастрофы удалось установить лишь спустя 12 часов. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной жёсткой посадки назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Похороны всех погибших пройдут в городе Тебриз во вторник, 21 мая.