Сборную Ирана на Олимпиаде в Париже назовут в честь погибшего президента Раиси

Для выступления на Олимпийских играх в Париже, которые состоятся 26 июля – 11 августа, сборная Ирана возьмёт имя погибшего при крушении вертолёта президента страны Эбрахима Раиси. Об этом в эфире телеканала IRIB сообщил глава Олимпийского комитета Исламской Республики Махмуд Хосрави Вафа.

"Спортивная команда, отправленная нашей страной на Олимпийские игры в Париже 2024 года, будет носить имя "Хадем Аль-Реза", — заявил иранский спортивный функционер.