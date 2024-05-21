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Регион
21 мая, 03:22

Сборную Ирана на Олимпиаде в Париже назовут в честь погибшего президента Раиси

Акция у посольства Ирана в Джакарте в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Обложка © ТАСС / AP

Акция у посольства Ирана в Джакарте в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Обложка © ТАСС / AP

Для выступления на Олимпийских играх в Париже, которые состоятся 26 июля – 11 августа, сборная Ирана возьмёт имя погибшего при крушении вертолёта президента страны Эбрахима Раиси. Об этом в эфире телеканала IRIB сообщил глава Олимпийского комитета Исламской Республики Махмуд Хосрави Вафа.

"Спортивная команда, отправленная нашей страной на Олимпийские игры в Париже 2024 года, будет носить имя "Хадем Аль-Реза", — заявил иранский спортивный функционер.

"Слугой имама Резы", одного из важнейших шиитских святых, президента Раиси нарекли после его гибели. Мавзолей имама находится в Месхеде — родном городе погибшего политика. Там же 23 мая состоится церемония похорон политика.

В США открестились от причастности к гибели президента Ирана Раиси
В США открестились от причастности к гибели президента Ирана Раиси

Как сообщал Life.ru, вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Все находившиеся на борту погибли. Причинами авиакатастрофы назвали плохие метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была минимальная. Кроме того, вероятна техническая неисправность.

Лариса Сафронова
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