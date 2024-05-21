Путин рассказал Мирзиёеву о переговорах в Пекине
Путин и Мирзиёев обсудили в телефонном разговоре вопросы укрепления отношений
Российский лидер Владимир Путин во вторник, 21 мая, созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы президенты, в частности, заявили о стремлении к укреплению партнёрства между странами.
"Обсуждён ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", — добавили в Кремле.
Кроме того, Путин поделился с Мирзиёевым впечатлениями о переговорах в Пекине с властями КНР.
Как сообщал Life.ru, 16–17 мая Путин посетил Китай, совершив первый международный визит после переизбрания на пост президента РФ. В частности, стороны подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства между государствами. Находясь в Пекине, российский лидер провёл с китайским коллегой Си Цзиньпином переговоры — как официальные, так и неформальные. Главы государств обсудили, в частности, конфликт на Украине и построение справедливого миропорядка.
ТАСС / ЕРА