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Регион
21 мая, 10:15

Путин рассказал Мирзиёеву о переговорах в Пекине

Путин и Мирзиёев обсудили в телефонном разговоре вопросы укрепления отношений

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 21 мая, созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы президенты, в частности, заявили о стремлении к укреплению партнёрства между странами.

"Обсуждён ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", — добавили в Кремле.

Кроме того, Путин поделился с Мирзиёевым впечатлениями о переговорах в Пекине с властями КНР.

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Путин заявил в телеграмме Си Цзиньпину, что в России он всегда желанный гость

Как сообщал Life.ru, 16–17 мая Путин посетил Китай, совершив первый международный визит после переизбрания на пост президента РФ. В частности, стороны подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства между государствами. Находясь в Пекине, российский лидер провёл с китайским коллегой Си Цзиньпином переговоры — как официальные, так и неформальные. Главы государств обсудили, в частности, конфликт на Украине и построение справедливого миропорядка.

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ТАСС / ЕРА

Никита Осипов
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