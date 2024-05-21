Путин рассказал Мирзиёеву о переговорах в Пекине

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 21 мая, созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы президенты, в частности, заявили о стремлении к укреплению партнёрства между странами.

"Обсуждён ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", — добавили в Кремле.