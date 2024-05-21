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21 мая, 11:38

Володин представит Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Раиси

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Обложка © Пресс-служба нижней палаты

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Обложка © Пресс-служба нижней палаты

Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси представит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты.

Официальной информации об этом пока нет.

Ранее стало известно, что похороны иранского президента пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Тела всех погибших в авиакатастрофе сегодня будут отправлены в Тегеран.

В Кремле ответили на вопрос об участии российской делегации в похоронах Раиси
В Кремле ответили на вопрос об участии российской делегации в похоронах Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта недалеко от границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело. Причиной авиакатастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней.

Марина Калегина
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