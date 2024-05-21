Володин представит Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Раиси

Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси представит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты.

Официальной информации об этом пока нет.