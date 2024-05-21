Володин представит Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Раиси
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Обложка © Пресс-служба нижней палаты
Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси представит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты.
Официальной информации об этом пока нет.
Ранее стало известно, что похороны иранского президента пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Тела всех погибших в авиакатастрофе сегодня будут отправлены в Тегеран.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолёта недалеко от границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело. Причиной авиакатастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней.