В Кремле ответили на вопрос об участии российской делегации в похоронах Раиси
Песков: Российская делегация не будет присутствовать на похоронах Раиси
Акции памяти погибшего президента Ирана в Тегеране. Обложка © TACC / Zuma
Российская делегация не планирует присутствовать на похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолёта. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Накануне стало известно, что похороны иранского президента пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Тела всех погибших в авиакатастрофе будут отправлены в Тегеран 21 мая. Похороны сопровождавших Раиси политиков пройдут по отдельности в городе Куме рядом с Тегераном, в самой иранской столице, в Тебризе и в одном из городов провинции Южный Хорасан.
Напомним, что вертолёт с 63-летним президентом Ирана Эбрахимом Раиси совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном днём 19 мая. Спустя более чем 12 часов спасатели обнаружили место инцидента, а ещё через некоторое время добрались до него. Воздушное судно полностью сгорело. Все, кто находился на борту, погибли. Причиной авикатастрофы назвали неблагоприятные метеоусловия: густой туман и снег, из-за которых видимость была самая минимальная. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства, согласно конституции, изберут в течение 50 дней. Президент России Владимир Путин уже созвонился с вице-президентом Ирана. В стране объявлен пятидневный траур по жертвам крушения президентского вертолёта.