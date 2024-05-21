В Кремле ответили на вопрос об участии российской делегации в похоронах Раиси

Российская делегация не планирует присутствовать на похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолёта. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что похороны иранского президента пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Тела всех погибших в авиакатастрофе будут отправлены в Тегеран 21 мая. Похороны сопровождавших Раиси политиков пройдут по отдельности в городе Куме рядом с Тегераном, в самой иранской столице, в Тебризе и в одном из городов провинции Южный Хорасан.