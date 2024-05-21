Путин пожелал Хасикову успехов на предстоящих выборах главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, в ходе которой пожелал ему успехов на предстоящих выборах губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент проводит встречу с главой Калмыкии Хасиковым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Хасиков на встрече с президентом отчитался о социально-экономическом положении республики. Также в ходе беседы были затронуты некоторые вопросы здравоохранения, а ещё глава региона обратил внимание на то, что в Калмыкии на 40% вырос объём ввода жилья. В свою очередь Путин призвал Хасикова не забывать о реализации программы по переселению из аварийного жилья. Глава государства также отметил, что положительно оценивает работу главы Калмыкии и в целом поддерживает его решение идти на новый срок.
"У вас очередные выборы. В целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю", — сказал президент.
Бату Хасикову сейчас 43 года, он руководит Калмыкией с 2019 года. Проходил службу в милиции и даже имеет звание старшего лейтенанта. В своё время он был депутатом Народного хурала (парламент) Калмыкии, а также работал в Совфеде.
Ранее президент уже поддержал, в частности, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, главу Башкирии Радия Хабирова, а также губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и главу Крыма Сергея Аксёнова, которые изъявили желание баллотироваться на новый срок.