Путин пожелал Хасикову успехов на предстоящих выборах главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, в ходе которой пожелал ему успехов на предстоящих выборах губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент проводит встречу с главой Калмыкии Хасиковым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Хасиков на встрече с президентом отчитался о социально-экономическом положении республики. Также в ходе беседы были затронуты некоторые вопросы здравоохранения, а ещё глава региона обратил внимание на то, что в Калмыкии на 40% вырос объём ввода жилья. В свою очередь Путин призвал Хасикова не забывать о реализации программы по переселению из аварийного жилья. Глава государства также отметил, что положительно оценивает работу главы Калмыкии и в целом поддерживает его решение идти на новый срок.

"У вас очередные выборы. В целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю", — сказал президент.