"В эту газету даже воблу заворачивать опасно": Захарова ответила западным СМИ на обвинения РФ в покушении на Фицо
Захарова назвала безумием обвинения России в покушении на премьера Словакии Фицо
Обвинять Россию в причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо можно только в приступе безумия. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём телеграм-канале статью в британской The Times.
Она отметила, что британский таблоид стал первым СМИ, отчётливо произнёсшим "сакраментальное Russians did it". Автор опубликованного материала — колумнист и собственный корреспондент издания в Братиславе Питер Конради.
"В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно — рыба сойдёт с ума", — резюмировала дипломат.
Напомним, покушение на словацкого премьера было совершено 15 мая по завершении выездного совещания правительства в городе Гандлова. Нападавший — 71-летний писатель Юрай Цинтула — несколько раз выстрелил в политика и попытался скрыться, но сразу был задержан. Правоохранители проверяют версию о том, что стрелок мог действовать не один. Фицо уже сделали несколько операций, его состояние стабилизировалось.
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