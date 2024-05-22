Тренер по осанке дала советы, как за месяц убрать второй подбородок. В первую очередь нужно научиться дышать Тренер Фереферова: Второй подбородок можно убрать, проработав осанку 22 мая, 12:08 Второй подбородок можно убрать, проработав осанку. Обложка © Freepik.com

Каждой девушке хочется выглядеть стройной и утончённой, без второго подбородка, с плоским животом, ровной осанкой. Как рассказала Life.ru тренер по умному фитнесу Виолетта Фереферова, второй подбородок можно убрать через работу с отёчностью тела и через проработку осанки.

Правильное дыхание

В первую очередь тренер рекомендует научиться правильно дышать. Возможно, вы скажете, что и так умеете — что сложного? Однако практика показывает, что у многих людей диафрагма — наша главная дыхательная мышца — зажата. На вдохе она должна расширяться, увеличивая внутрибрюшное давление. На выдохе — подниматься, уменьшая нагрузку. Но если, к примеру, ваши рёбра тянутся к тазу, грудная клетка сутулая, то диафрагма не может выполнять свои функции, поэтому она почти не работает, паттерн дыхания нарушается.

Почему так важно работать именно с диафрагмой в контексте отёков? У нашей лимфатической системы нет специального моторчика, который помогал бы ей циркулировать по нашему телу. К примеру, у кровеносной системы есть сердце, которое и позволяет жидкости правильно распределяться по телу. У лимфатической системы есть только диафрагма. Поэтому если мы умеем правильно ей дышать, то жидкость равномерно распределяется по телу. Виолетта Фереферова Тренер по осанке и умному фитнесу

Если же у нас много зажимов, какие-то мышцы не двигаются, в том числе если у нас почти не работает диафрагма, то лимфа не может правильно распределяться по телу и начинает скапливаться в определённых местах. Скорее всего, вы все их знаете. В основном это область подмышек, второй подбородок, живот, бёдра.

Как же правильно дышать? По словам Фереферовой, вдох нужно делать максимально диафрагмой с расширением рёбер, а выдох должен быть расслабленный, плавный в нужном направлении. Нужно обращать внимание на то, как вы дышите в конкретный момент времени, как расширяется ваша грудная клетка, когда вы делаете вдох, и как сужается в момент выдоха. Обычно человеку для перестройки на правильный паттерн дыхания хватает буквально двух недель, указывает тренер. Даже если вы не увидите каких-то серьёзных изменений на весах, то заметите внешние изменения, потому что отёки негативно влияют на вашу красоту.

Также наладить правильное дыхание помогут следующие упражнения.

Упражнение 1

Сядьте в комфортное положение. Положите руки на рёбра, большой палец может лежать на спине или рядом с остальными пальцами. Надавите руками, будто бы вы хотите сжать рёбра внутрь, к центру своего тела. И далее вдохом постарайтесь раздвинуть рёбра в стороны. Не старайтесь растянуть их механически. Представьте диафрагму внутри, как воздушный шарик, который вы надуваете через нос, и именно он создаёт давление на ваши рёбра изнутри и расширяет их в стороны. На вдохе они должны расширяться, на выдохе — сужаться, но ни в коем случае не тянуться к тазу. Даже если вы просто несколько минут в день подышите с руками на боковых рёбрах, вы начнёте лучше чувствовать, когда у вас включается и подключается диафрагма, советует Фереферова.

Упражнение 2

Лягте на живот, вытяните ноги, положите руки под голову. Постарайтесь вдохнуть так, чтобы почувствовать растяжение в своих задних рёбрах, в области чуть ниже лопаток и выше поясницы. Скорее всего, в первый момент у вас сильно надуется живот и основные ощущения будут именно в районе живота, будто вы давите им на пол. Это стандартная первая реакция, но мы на ней не сосредотачиваемся. Наша задача — сделать эти ощущения непревалирующими. То есть основной фокус должен приходиться на задние рёбра. Если вы плохо чувствуете растяжение, то можете попросить кого-нибудь положить на ваши задние рёбра руку. Так нервной системе будет понятно, куда направлять основное дыхание. Также можно положить на задние рёбра тетрадку, чтобы опять же вы просто тактильно чувствовали направление. Вам может казаться, что вы немножечко сутулитесь. Такое ощущение может быть, потому что нашему мозгу не очень знакомо ощущение дыхания в задние рёбра.

Правильное положение головы

Ещё одна причина второго подбородка — это неправильное положение головы относительно всего тела. Если она по какой-то причине вытягивается, выдвигается вперёд, к примеру во время работы за монитором, то тело начинает компенсировать это положение всеми остальными проблемами. У нас тянутся вперёд плечи, округляется грудная клетка, рёбра тянутся вниз к тазу, а он в свою очередь вытягивается вперёд, — и осанка искривляется. Чтобы избавиться от второго подбородка, который автоматически возникает при неправильной осанке и неверном положении шеи, необходимо работать комплексно со всем телом, указывает эксперт.

Самое простое, что вы можете сделать для начала, — это вытягиваться вверх. Можно сосредоточиться на затылке и стараться тянуться его серединой назад и наверх. Вы ощутите довольно сильное напряжение в районе, где шея переходит в плечи. И, возможно, даже ниже, вдоль позвоночника, когда хорошо вытянете шею назад и наверх. Если вы будете контролировать именно это "вытяжение", то постепенно шея будет принимать более естественное для неё положение.

"Это движение — помощь, но не панацея, которая излечит вас полностью от второго подбородка. Ведь помимо этого нужно работать с лопатками, грудной клеткой и осанкой в целом. Но это небольшое упражнение — хорошая первая ступень для дальнейшей работы и самое простое, что вы можете делать и контролировать в течение дня", — отметила собеседница Life.ru.

За месяц вполне возможно поправить положение головы, шеи относительно грудной клетки так, чтобы второй подбородок начал уходить и вы увидели красивый очерченный угол челюсти. Осанка, правильное положение головы, дыхание — это во многом привычка нашего тела удерживать себя в пространстве. Наверняка многие из вас знают правило, что новый навык формируется 21 день. Если задаться целью и сформировать за этот месяц правильные привычки, которые позволят вам сохранять естественное положение позвоночника и головы, а также убрать отёчность, которая сопровождается неправильным дыханием, то за месяц простыми упражнениями вы добьётесь желаемого результата, заключила тренер.

Кстати, морщины на лице, прыщи и даже второй подбородок могут возникать из-за редкого посещения стоматологического кабинета. Подробнее об этом читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев