И.о. главы МИД Ирана Кани рассказал о телефонном разговоре с Лавровым
Сергей Лавров и и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lev radin © Wikipedia / Mehr News
Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани провели телефонный разговор. Об этом сообщил сам Кани, отметив, что это произошло впервые после гибели руководителя внешнеполитического ведомства страны Хосейна Амира Абдоллахияна, который летел в одном вертолёте с президентом страны Эбрахимом Раиси.
"В продолжение дипломатических встреч и контактов мне позвонил российский коллега Сергей Лавров", — написал иранский политик в соцсети Х.
По его словам, в беседе с Лавровым он отметил, что путь многополярности — это стратегический выбор Тегерана и Москвы. Так, Кани убеждён, что это необходимо для формирования справедливого мира, в котором каждый может играть роль, соответствующую его способностям.
Напомним, вертолёт с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жёсткую посадку у границы с Азербайджаном 19 мая. Воздушное судно полностью сгорело. Все находившиеся на борту погибли. Причиной трагедии названы плохие погодные условия и технические неполадки в вертолёте. Обязанности Раиси пока будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер, а нового главу государства изберут в течение 50 дней.