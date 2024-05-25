И.о. главы МИД Ирана Кани рассказал о телефонном разговоре с Лавровым

Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани провели телефонный разговор. Об этом сообщил сам Кани, отметив, что это произошло впервые после гибели руководителя внешнеполитического ведомства страны Хосейна Амира Абдоллахияна, который летел в одном вертолёте с президентом страны Эбрахимом Раиси.

По его словам, в беседе с Лавровым он отметил, что путь многополярности — это стратегический выбор Тегерана и Москвы. Так, Кани убеждён, что это необходимо для формирования справедливого мира, в котором каждый может играть роль, соответствующую его способностям.