Из района Рафаха по Израилю было выпущено восемь ракет, часть из них перехвачена

Из района города Рафах, который находится на юге сектора Газа, по территории Израиля было выпущено восемь ракет, часть из них перехвачена системой ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После сирен, прозвучавших недавно в центре Израиля, был зафиксирован запуск восьми ракет из района Рафаха в сторону израильской территории. Несколько снарядов было перехвачено системой ПВО ЦАХАЛ", — говорится в сообщении израильских военных.