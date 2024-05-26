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Регион
26 мая, 12:33

Из района Рафаха по Израилю было выпущено восемь ракет, часть из них перехвачена

Работа системы ПВО Израиля. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Работа системы ПВО Израиля. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Из района города Рафах, который находится на юге сектора Газа, по территории Израиля было выпущено восемь ракет, часть из них перехвачена системой ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После сирен, прозвучавших недавно в центре Израиля, был зафиксирован запуск восьми ракет из района Рафаха в сторону израильской территории. Несколько снарядов было перехвачено системой ПВО ЦАХАЛ", — говорится в сообщении израильских военных.

Израильская радиостанция Kan отмечает, что ХАМАС впервые за четыре месяца обстреляло центральные районы страны. По её информации, в результате обстрела два человека получили травмы, когда бежали в бомбоубежище. Отметим, что пресс-служба ЦАХАЛ в предыдущий раз предупреждала о срабатывании сирен в центре страны 29 января.

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщал о намерении уничтожить последние батальоны ХАМАС в Рафахе, несмотря на ордер МУС на свой арест. Против операции ЦАХАЛ на юге Газы выступили и Соединённые Штаты, пригрозив Иерусалиму оружейным эмбарго. Впрочем, армия еврейского государства продолжила наступление на палестинский город, установив контроль над одноимённым КПП.

Наталья Исакова
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