В Парламенте Грузии одобрили преодоление вето президента на закон об иноагентах
Комитет Парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный закон об иностранных агентах. Его глава Анри Оханашвили отметил, что этот вопрос закрыт.
"Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт", — сказал он.
Напомним, в Грузии разгорелись жаркие дискуссии по поводу законопроекта об иностранных агентах. Возмущение некоторых граждан вылилось в масштабные протесты, однако 14 мая документ приняли. На улице вновь вспыхнули беспорядки. В тот же день Саломе Зурабишвили наложила на него вето. Законопроект вызвал много возмущений на Западе, США даже начали пересмотр своих отношений с Грузией. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение Парламента подрывает основы демократии в стране. Несмотря на это, депутаты решили обойти вето президента.
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