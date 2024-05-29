Пушков обрёк на фиаско саммит в Швейцарии с чиновниками вместо глав государств

Нежелание лидеров Глобального Юга отправлять делегации на саммит по Украине в Швейцарии, где будет обсуждаться "формула мира" Владимира Зеленского, означает, что изначальный план Киева потерпел крах. Об этом в своём телеграм-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что Украина ждёт на летнем саммите представителей 160 стран мира, а само мероприятие задумывалось как "глобальное". Однако, по последней информации, конференцию посетят делегации лишь 70 стран, что почти вдвое меньше. При этом часть из них посылает туда лишь наблюдателей второго уровня.

"На сегодня известно, что на саммите не будет ни Байдена, ни Си Цзиньпина, ни президента Бразилии Лулы. Это означает, что затея с принятием общей платформы по решению кризиса, которая объединила бы Глобальный Запад и Глобальный Юг, в Швейцарии принята не будет. С точки зрения изначального замысла — собрать руководителей 160 ведущих и значимых стран мира — это уже фиаско", — считает Пушков.