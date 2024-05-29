ООН примет участие в швейцарском саммите по Украине

В швейцарском саммите по Украине, проведение которого запланировано в июне, примет участие и ООН, но в качестве наблюдателя. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу", — сказал он журналистам на брифинге.