ООН примет участие в швейцарском саммите по Украине
Офис Гутерриша: ООН будет присутствовать на саммите по Украине как наблюдатель
В швейцарском саммите по Украине, проведение которого запланировано в июне, примет участие и ООН, но в качестве наблюдателя. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу", — сказал он журналистам на брифинге.
Напомним, саммит состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Участие в конференции уже отказались принимать лидеры ряда стран, например президенты США, ЮАР и Бразилии. А вот Россию на саммит даже не пригласили. "Мирная конференция" нужна Зеленскому для давления на РФ, как признавался он сам. В поисках крупного игрока Киев даже пытался завлечь на саммит КНР. Однако в Кремле полагают, что без Москвы даже участие китайской делегации не поможет этому саммиту стать хоть сколько-нибудь полезным.
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