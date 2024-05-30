Белый дом пообещал поддержку Киеву, несмотря на состав делегации в Швейцарии
Кто бы ни представил США на саммите в Швейцарии, Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, прокомментировав критику со стороны Владимира Зеленского в отношении американского президента Джо Байдена, планирующего пропустить конференцию.
"У меня нет информации по делегации, которая будет на этом саммите мира", — подчеркнул Кирби в ходе брифинга, уточнив, что поддержка Киева продолжится вне зависимости от того, кто и в каком кресле будет сидеть на конференции.
Напомним, что Зеленский лично приглашал Байдена на предстоящий в Швейцарии так называемый саммит мира по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств, однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие. Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз готовит новый мирный саммит по Украине в Саудовской Аравии. А вот на нём как раз предполагается присутствие представителей России.
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