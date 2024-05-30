Белый дом пообещал поддержку Киеву, несмотря на состав делегации в Швейцарии

Кто бы ни представил США на саммите в Швейцарии, Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, прокомментировав критику со стороны Владимира Зеленского в отношении американского президента Джо Байдена, планирующего пропустить конференцию.

"У меня нет информации по делегации, которая будет на этом саммите мира", — подчеркнул Кирби в ходе брифинга, уточнив, что поддержка Киева продолжится вне зависимости от того, кто и в каком кресле будет сидеть на конференции.