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Регион
29 мая, 23:44

Белый дом пообещал поддержку Киеву, несмотря на состав делегации в Швейцарии

Кто бы ни представил США на саммите в Швейцарии, Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, прокомментировав критику со стороны Владимира Зеленского в отношении американского президента Джо Байдена, планирующего пропустить конференцию.

"У меня нет информации по делегации, которая будет на этом саммите мира", — подчеркнул Кирби в ходе брифинга, уточнив, что поддержка Киева продолжится вне зависимости от того, кто и в каком кресле будет сидеть на конференции.

Зеленский осмелился предъявить Байдену за решение не ехать на его "мирный саммит"
Зеленский осмелился предъявить Байдену за решение не ехать на его "мирный саммит"

Напомним, что Зеленский лично приглашал Байдена на предстоящий в Швейцарии так называемый саммит мира по Украине, который состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Сам Киев заявляет о присутствии на этом мероприятии более 80 государств, однако многие мировые лидеры уже отказались от участия. В их числе Джо Байден, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие. Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз готовит новый мирный саммит по Украине в Саудовской Аравии. А вот на нём как раз предполагается присутствие представителей России.

Обложка ©

Unsplash / Suzy Brooks

Анатолий Симоненко
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