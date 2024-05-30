Россияне назвали три ключевые цели национальных проектов

Не менее 61% россиян осведомлены о новых национальных проектах. Такие сведения озвучила директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт в ходе круглого стола ЭИСИ "Семь национальных целей: какую Россию мы строим".

Этот показатель — в 61 процент — эксперты оценивают достаточно высоко. Для сравнения: за пять минувших лет в два раза выросла информированность о национальных проектах.

"Учитывая, что Указ подписан только в мае, считаем, что потенциал роста достаточно высокий", — рассказала участница круглого стола.

Немаловажный, по её словам, аспект — то, как само население воспринимает направления национальных целей. Три ключевые цели, по мнению населения, это поддержка семьи, комфортная и безопасная среда, а также цифровая трансформация государственного управления.

"Президент не раз подчёркивал, что достижение поставленных задач возможно при условии, что мы все вместе будем работать над этим. Результаты наших исследований говорят о том, что большинство граждан разделяет установку и позицию, что общественно значимые задачи должны решаться в партнёрстве", — отметила Гильдебрандт.