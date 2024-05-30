Россияне назвали три ключевые цели национальных проектов
Гильдебрандт: 61% россиян осведомлены о новых национальных проектах
Не менее 61% россиян осведомлены о новых национальных проектах. Такие сведения озвучила директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт в ходе круглого стола ЭИСИ "Семь национальных целей: какую Россию мы строим".
Этот показатель — в 61 процент — эксперты оценивают достаточно высоко. Для сравнения: за пять минувших лет в два раза выросла информированность о национальных проектах.
"Учитывая, что Указ подписан только в мае, считаем, что потенциал роста достаточно высокий", — рассказала участница круглого стола.
Немаловажный, по её словам, аспект — то, как само население воспринимает направления национальных целей. Три ключевые цели, по мнению населения, это поддержка семьи, комфортная и безопасная среда, а также цифровая трансформация государственного управления.
"Президент не раз подчёркивал, что достижение поставленных задач возможно при условии, что мы все вместе будем работать над этим. Результаты наших исследований говорят о том, что большинство граждан разделяет установку и позицию, что общественно значимые задачи должны решаться в партнёрстве", — отметила Гильдебрандт.
Напомним, что в ходе Послания Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин объявил о старте пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных". Реализация национальных проектов в России проводится с 2018 года. Тогда был подписан указ о первых 12 проектах в области демографии, экологии, здравоохранения, образования, городской среды и других сфер жизни.
АГН "Москва" / Пелагия Тихонова