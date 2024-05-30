Автор Конституции Украины увидел намёк Раде в словах Путина о легитимности
Табачник: Путин намекнул, что Рада может взять ответственность за судьбу Украины
Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что легитимной властью на Украине в нынешних условиях обладают Верховная рада и её спикер, намекнул, что именно украинский парламент может взять на себя ответственность за судьбу страны. Такое мнение выразил один из авторов действующей конституции Незалежной Дмитрий Табачник.
"Сделан более чем прозрачный политический намёк, что, если есть политическая воля и желание прекратить разрушение экономики и общества на Украине, то Верховная рада может взять ответственность", — сказал Табачник РИА "Новости", при этом задавшись вопросом: захочет ли Рада этот намёк услышать или нет.
Напомним, 20 мая истёк срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины. В тот день, согласно конституции, власть должна была перейти новому избранному главе государства, однако киевский режим под предлогом военного положения отменил выборы. Точку в спорах о легитимности Зеленского поставил президент России Владимир Путин. Он раскрыл, кто должен занять место во главе Украины, согласно конституции этой страны. А пока в Незалежной не прошли выборы, Россия рассматривает Владимира Зеленского как главаря киевского режима.