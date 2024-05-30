Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что легитимной властью на Украине в нынешних условиях обладают Верховная рада и её спикер, намекнул, что именно украинский парламент может взять на себя ответственность за судьбу страны. Такое мнение выразил один из авторов действующей конституции Незалежной Дмитрий Табачник.

"Сделан более чем прозрачный политический намёк, что, если есть политическая воля и желание прекратить разрушение экономики и общества на Украине, то Верховная рада может взять ответственность", — сказал Табачник РИА "Новости", при этом задавшись вопросом: захочет ли Рада этот намёк услышать или нет.