Глава МИД Норвегии назвал возможными удары Украины по территории России

Использование Киевом западного оружия для нанесения ударов по территории России вполне допустимо. С таким заявлением выступил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в эфире телерадиокомпании NRK.

"Мы считаем, что Украина имеет совершенно чёткое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России... Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных объектов, имеющих отношение к (СВО на Украине. — Прим. Life.ru)", — заявил Эйде.