Глава МИД Норвегии назвал возможными удары Украины по территории России
Глава МИД Норвегии Эйде: Киев имеет право наносить удары по территории РФ
Эспен Барт Эйде заявил, что Киев имеет право бить по территории РФ. Обложка © ТАСС / ЕРА, Life.ru
Использование Киевом западного оружия для нанесения ударов по территории России вполне допустимо. С таким заявлением выступил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в эфире телерадиокомпании NRK.
"Мы считаем, что Украина имеет совершенно чёткое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России... Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, против военных объектов, имеющих отношение к (СВО на Украине. — Прим. Life.ru)", — заявил Эйде.
Министр также назвал такую ситуацию совершенно нормальной во время конфликта.
Ранее глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон выступал с похожим заявлением. Он отметил, что Украина имеет право бить по территории РФ, соблюдая законы ведения войны. Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уже открыто просит разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по российской территории. В Кремле подчеркнули, что такими заявлениями США и НАТО провоцируют Украину на продолжение бессмысленной для Киева войны. А в МИД РФ заметили, что альянсу придётся отвечать за удары ВСУ по РФ западным оружием.