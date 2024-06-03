Австралию на "саммите мира" представит министр страхования по инвалидности
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На этой неделе министр госуслуг и национальной системы страхования по инвалидности Билл Шортен будет объявлен представителем Австралии на конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила местная газета Sydney Morning Herald.
"Это является следствием недавнего разговора между Зеленским и премьер-министром Энтони Альбанезе, в котором украинский лидер призвал Австралию поддержать саммит", — информировало издание.
Подтверждения информации от самого министра пока не поступало. Не делало официальных заявлений по этому поводу и австралийское правительство.
Напомним, "саммит мира" по Украине пройдёт в швейцарском Бюргенштоке уже 15–16 июня. Как утверждается, участие в нём примут более 80 государств, однако Россия на встречу не приглашена. В числе прочих Владимир Зеленский пригласил на мероприятие президента США и председателя КНР, однако и Джо Байден, и Си Цзиньпин отказались. В МИД Китая подчеркнули, что в процессе должны участвовать как РФ, так и Украина. А в Кремле назвали бессмысленными попытки урегулировать конфликт на территории Незалежной без России.
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