Австралию на "саммите мира" представит министр страхования по инвалидности

На этой неделе министр госуслуг и национальной системы страхования по инвалидности Билл Шортен будет объявлен представителем Австралии на конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила местная газета Sydney Morning Herald.

"Это является следствием недавнего разговора между Зеленским и премьер-министром Энтони Альбанезе, в котором украинский лидер призвал Австралию поддержать саммит", — информировало издание.