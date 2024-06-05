Владелица WB Бакальчук на ПМЭФ назвала сроки восстановления сгоревшего склада в Шушарах
Бакальчук: Склад Wildberries в Шушарах будет введён в эксплуатацию до конца года
Дым от пожара в складском помещении Wildberries в посёлке Шушары. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV
Сгоревший склад Wildberries в Шушарах будет восстановлен и введён в эксплуатацию до конца текущего года. Такое заявление сделала владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук во время выступления на ПМЭФ. Фрагмент её речи снял корреспондент Life.ru.
Татьяна Бакальчук — о возобновлении работы сгоревшего склада WB в Шушарах. Видео © Life.ru / Андрей Тишин
"С удовольствием говорю, что у нас восстановление склада идёт полным ходом. У девчонок есть замечательные фотографии: колонны, устремляющиеся в небо, как символ возрождения — очень классная история. Мы точно до конца года введём склад в эксплуатацию. Люди, которые работали на складе, очень этого ждут. Обязательно пригласим журналистов на торжественное повторное открытие склада, будем очень рады", — рассказала предприниматель.
Напомним, что пожар на складе WB в Шушарах произошёл утром 13 января. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Выяснилось, что незадолго перед пожаром на складе случилась массовая драка с поножовщиной, после которой правоохранители устроили рейд на склад. В связи с этим намеренный поджог из мести стал одной из рабочих версий следствия. Ущерб оценивали в сумму порядка 17 миллиардов рублей. Также после этого правоохранители обыскали офисы Wildberries в Москве.