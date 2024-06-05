Владелица WB Бакальчук на ПМЭФ назвала сроки восстановления сгоревшего склада в Шушарах

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах будет восстановлен и введён в эксплуатацию до конца текущего года. Такое заявление сделала владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук во время выступления на ПМЭФ. Фрагмент её речи снял корреспондент Life.ru.

"С удовольствием говорю, что у нас восстановление склада идёт полным ходом. У девчонок есть замечательные фотографии: колонны, устремляющиеся в небо, как символ возрождения — очень классная история. Мы точно до конца года введём склад в эксплуатацию. Люди, которые работали на складе, очень этого ждут. Обязательно пригласим журналистов на торжественное повторное открытие склада, будем очень рады", — рассказала предприниматель.