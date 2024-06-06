Чернышенко отметил законную возможность атлетов из РФ принять участие в ОИ-2024
Дмитрий Чернышенко. Обложка © Telegram / Правительство России
Выступая на Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных спортсменов, россияне не нарушат никаких законов и не будут преследоваться. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Спортивные федерации [России] самостоятельно принимали решение об участии в Играх. В итоге наши спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе", — приводит слова Чернышенко "Интерфакс".
Также он отметил, что наши спортсмены получили 49 олимпийских лицензий по семи видам спорта. Среди них дзюдо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, прыжки на батуте. Этот список будет дополняться, добавил вице-премьер.
Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Но для спортсменов из России и Белоруссии действуют особые условия. Они не могут участвовать в командных видах спорта и использовать символику страны — для них придумали отдельные флаг и гимн. Кроме того, спортсмены не увидят церемонию открытия. Многие атлеты отказались принимать участие в таких соревнованиях. Спортивная общественность разделилась на два лагеря. Одна часть, в том числе экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, считает, что ехать на Олимпиаду без флага и гимна — это унижение. Другая, которую представляет комментатор Дмитрий Губерниев, высказывается за участие в состязаниях, несмотря на нейтральный статус.