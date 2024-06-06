Чернышенко отметил законную возможность атлетов из РФ принять участие в ОИ-2024

Выступая на Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных спортсменов, россияне не нарушат никаких законов и не будут преследоваться. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Спортивные федерации [России] самостоятельно принимали решение об участии в Играх. В итоге наши спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе", — приводит слова Чернышенко "Интерфакс".