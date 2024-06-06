Политолог на примере ПМЭФ объяснил, почему Западу не удаётся изолировать Россию

Количество иностранных участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорит о том, что Западу не удаётся изолировать Россию. С таким заявлением выступил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik.

"Россию, конечно, не удаётся изолировать на мировой арене. Это видно не только по тому, сколько участников ПМЭФ. Это видно по активности министра иностранных дел Сергея Лаврова, который постоянно ездит по миру, и по графику встреч и бесед президента РФ", — сказал Солонников.

Сравнивая ПМЭФ с Давосским форумом, эксперт отметил, что российское мероприятие, в отличие от швейцарского, остаётся площадкой, где вырабатывается альтернативный взгляд на мировую экономику и геополитику. Именно поэтому Петербургский форум так популярен.