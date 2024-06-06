Политолог на примере ПМЭФ объяснил, почему Западу не удаётся изолировать Россию
Политолог Солонников: ПМЭФ доказывает, что Западу не удаётся изолировать РФ
В Петербурге с 5 по 8 июня проходит 27-й ПМЭФ. Обложка © Life.ru
Количество иностранных участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорит о том, что Западу не удаётся изолировать Россию. С таким заявлением выступил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik.
"Россию, конечно, не удаётся изолировать на мировой арене. Это видно не только по тому, сколько участников ПМЭФ. Это видно по активности министра иностранных дел Сергея Лаврова, который постоянно ездит по миру, и по графику встреч и бесед президента РФ", — сказал Солонников.
Сравнивая ПМЭФ с Давосским форумом, эксперт отметил, что российское мероприятие, в отличие от швейцарского, остаётся площадкой, где вырабатывается альтернативный взгляд на мировую экономику и геополитику. Именно поэтому Петербургский форум так популярен.
"Это важнейший элемент мировой стратегической инициативы построения нового многополярного общества. К этому уже привыкли в мире, и с интересом приезжают в Петербург обсудить, как будет выглядеть мир дальше, после того как западный гегемонизм окончательно канет в Лету. Поэтому Петербургский форум продолжает быть важным и интересным событием", — заключил политолог.
Напомним, что в Петербурге 5–8 июня проходит 27-й ПМЭФ. Мероприятие посетят представители 136 стран и территорий, из них 45 делегатов высокого уровня, в том числе первые лица государств. Делегаты из многих стран уже прибыли в Петербург и участвуют в программе форума. Главная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня, а накануне глава государства пообщался с российскими и зарубежными журналистами.