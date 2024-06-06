"Профессиональный хват": Убийца скейтбордиста в Москве использовал автомат "Ксюха"

Мужчина, подозреваемый в убийстве скейтбордиста в Москве, использовал укороченный автомат Калашникова (АКС-74У, также известный как "Ксюха"). Об этом рассказал военный обозреватель Александр Бутырин.

Момент убийства неизвестного в Москве. Видео © SHOT

Эксперт отметил, что у преступника был профессиональный хват оружия. Бутырин также назвал стрелка обученным специалистом. Тренер-преподаватель по стрелковым видам спорта Максим Парменов также подтвердил, что подозреваемый использовал автомат АКС-74У.