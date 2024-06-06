"Профессиональный хват": Убийца скейтбордиста в Москве использовал автомат "Ксюха"
Эксперт Бутырин: Подозреваемый в убийстве в Москве использовал автомат АКС-74У
Фото из квартиры, где был зарегистрирован подозреваемый в убийстве скейтбордиста на западе Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Мужчина, подозреваемый в убийстве скейтбордиста в Москве, использовал укороченный автомат Калашникова (АКС-74У, также известный как "Ксюха"). Об этом рассказал военный обозреватель Александр Бутырин.
Момент убийства неизвестного в Москве. Видео © SHOT
Эксперт отметил, что у преступника был профессиональный хват оружия. Бутырин также назвал стрелка обученным специалистом. Тренер-преподаватель по стрелковым видам спорта Максим Парменов также подтвердил, что подозреваемый использовал автомат АКС-74У.
"Коллиматорный прицел типа Vector Optics китайского производства покрашен. Цвет окраски оружия не характерный для подразделений Российской Федерации. Возможно, это трофейное оружие", — отметил эксперт в разговоре с RT.
Напомним, днём в четверг, 6 июня, в районе Фили-Давыдково в Москве расстреляли мужчину. Жертвой оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский, известный в кругах скейтеров. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. Life.ru показывал обстановку на месте его поимки. Позднее стало известно, что расправу над Балишанским готовили около пяти месяцев.