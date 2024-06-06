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6 июня, 15:22

"Профессиональный хват": Убийца скейтбордиста в Москве использовал автомат "Ксюха"

Эксперт Бутырин: Подозреваемый в убийстве в Москве использовал автомат АКС-74У

Фото из квартиры, где был зарегистрирован подозреваемый в убийстве скейтбордиста на западе Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Фото из квартиры, где был зарегистрирован подозреваемый в убийстве скейтбордиста на западе Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Мужчина, подозреваемый в убийстве скейтбордиста в Москве, использовал укороченный автомат Калашникова (АКС-74У, также известный как "Ксюха"). Об этом рассказал военный обозреватель Александр Бутырин.

Момент убийства неизвестного в Москве. Видео © SHOT

Эксперт отметил, что у преступника был профессиональный хват оружия. Бутырин также назвал стрелка обученным специалистом. Тренер-преподаватель по стрелковым видам спорта Максим Парменов также подтвердил, что подозреваемый использовал автомат АКС-74У.

"Коллиматорный прицел типа Vector Optics китайского производства покрашен. Цвет окраски оружия не характерный для подразделений Российской Федерации. Возможно, это трофейное оружие", — отметил эксперт в разговоре с RT.

Появились жуткие кадры из квартиры убийцы, застрелившего скейтбордиста в Москве
Появились жуткие кадры из квартиры убийцы, застрелившего скейтбордиста в Москве

Напомним, днём в четверг, 6 июня, в районе Фили-Давыдково в Москве расстреляли мужчину. Жертвой оказался 34-летний системный администратор столичной компании Константин Балишанский, известный в кругах скейтеров. Убийца с места преступления скрылся, для его поимки был объявлен план "Перехват". При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. Life.ru показывал обстановку на месте его поимки. Позднее стало известно, что расправу над Балишанским готовили около пяти месяцев.

Дарья Нарыкова
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