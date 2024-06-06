"Хамство": Байдена пристыдили за новое сквернословие в адрес Путина
Песков: Байден лишь вредит своей репутации, оскорбляя Путина
Американский лидер Джо Байден лишь ставит под удар собственную репутацию, когда позволяет себе опускаться до оскорблений в адрес российского коллеги Владимира Путина. Так об очередной словесной пакости главы Белого дома высказался пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что президент США в четверг назвал Путина "диктатором", который якобы беспокоит его уже четыре десятилетия. При этом Байден не смог объяснить, откуда он знает российского политика на протяжении почти половины жизни.
"Заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена. <...> Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом", — заявил представитель Кремля в интервью саудовским телеканалам Al Arabiya и Al Hadath.
Глава нынешней американской администрации часто прибегает к сквернословию, высказываясь о политических оппонентах. Ранее он называл Путина "тираном" за желание освободить Украину от преступного киевского режима, а потом аналогичную характеристику из уст Байдена получил и Дональд Трамп.
Flickr / The White House