ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 19:39

"Хамство": Байдена пристыдили за новое сквернословие в адрес Путина

Песков: Байден лишь вредит своей репутации, оскорбляя Путина

Американский лидер Джо Байден лишь ставит под удар собственную репутацию, когда позволяет себе опускаться до оскорблений в адрес российского коллеги Владимира Путина. Так об очередной словесной пакости главы Белого дома высказался пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что президент США в четверг назвал Путина "диктатором", который якобы беспокоит его уже четыре десятилетия. При этом Байден не смог объяснить, откуда он знает российского политика на протяжении почти половины жизни.

"Заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена. <...> Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом", — заявил представитель Кремля в интервью саудовским телеканалам Al Arabiya и Al Hadath.

Байден умудрился оскорбить целую страну байкой из прошлого
Байден умудрился оскорбить целую страну байкой из прошлого

Глава нынешней американской администрации часто прибегает к сквернословию, высказываясь о политических оппонентах. Ранее он называл Путина "тираном" за желание освободить Украину от преступного киевского режима, а потом аналогичную характеристику из уст Байдена получил и Дональд Трамп.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Путин
  • Джо Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров