"Хамство": Байдена пристыдили за новое сквернословие в адрес Путина

Американский лидер Джо Байден лишь ставит под удар собственную репутацию, когда позволяет себе опускаться до оскорблений в адрес российского коллеги Владимира Путина. Так об очередной словесной пакости главы Белого дома высказался пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что президент США в четверг назвал Путина "диктатором", который якобы беспокоит его уже четыре десятилетия. При этом Байден не смог объяснить, откуда он знает российского политика на протяжении почти половины жизни.