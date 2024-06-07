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7 июня, 12:48

Путин: Расчёты за экспорт России в "токсичных валютах" уменьшились вдвое

Расчёты за экспорт РФ в валютах недружественных государств, так называемых "токсичных", за прошлый год уменьшились вдвое. Об этом в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил российский лидер Владимир Путин.

"Вместе с зарубежными партнёрами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчётах, повышать безопасность и эффективность таких операций", — добавил глава государства.

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В ходе выступления Путин также отметил, что Россия остаётся ключевым участником мирового рынка, несмотря на санкции. По его словам, объём торговли с Ближним Востоком вырос вдвое, причём всего на дружественные государства приходится три четверти товарооборота РФ.

Напомним, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участвуют в нём 136 стран. Главная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Путин в пятницу, 7 июня, выступает на пленарном заседании. Модератором является политолог Сергей Караганов.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Никита Осипов
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