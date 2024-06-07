Путин: Расчёты за экспорт России в "токсичных валютах" уменьшились вдвое

Расчёты за экспорт РФ в валютах недружественных государств, так называемых "токсичных", за прошлый год уменьшились вдвое. Об этом в ходе пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил российский лидер Владимир Путин.

"Вместе с зарубежными партнёрами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчётах, повышать безопасность и эффективность таких операций", — добавил глава государства.