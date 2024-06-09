Очередного мёртвого уклониста из Украины обнаружили в горах Румынии
Фото с места. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба
Тело гражданина Украины, который пытался бежать из страны, нашли на горе Поп-Иван вблизи границы с Румынией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах вблизи границы. О находке на склоне горы Поп-Иван (гора в украинских Карпатах на границе с Румынией. — Прим. Life.ru) сегодня утром сообщил местный житель. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС (Госслужбы по ЧС) и полиции", — говорится в сообщении службы.
Напомним, недавно на Украине опять ужесточили порядок мобилизации. Теперь там можно отправлять в горячие точки психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ призывников. Кроме того, годными к армии признают людей с умственной отсталостью и преступников. До этого в Госпогранслужбе Украины сообщили, что уже более 40 украинцев погибли при попытке избежать участи солдата. Усугубляет ситуацию военная полиция Незалежной, которая пообещала материально и морально мотивировать граждан доносить на уклонистов и дезертиров.