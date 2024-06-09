ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 12:58

Очередного мёртвого уклониста из Украины обнаружили в горах Румынии

Фото с места. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

Фото с места. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

Тело гражданина Украины, который пытался бежать из страны, нашли на горе Поп-Иван вблизи границы с Румынией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах вблизи границы. О находке на склоне горы Поп-Иван (гора в украинских Карпатах на границе с Румынией. — Прим. Life.ru) сегодня утром сообщил местный житель. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС (Госслужбы по ЧС) и полиции", — говорится в сообщении службы.

На Украине суд впервые приговорил уклониста к максимальному сроку
На Украине суд впервые приговорил уклониста к максимальному сроку

Напомним, недавно на Украине опять ужесточили порядок мобилизации. Теперь там можно отправлять в горячие точки психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ призывников. Кроме того, годными к армии признают людей с умственной отсталостью и преступников. До этого в Госпогранслужбе Украины сообщили, что уже более 40 украинцев погибли при попытке избежать участи солдата. Усугубляет ситуацию военная полиция Незалежной, которая пообещала материально и морально мотивировать граждан доносить на уклонистов и дезертиров.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров