Тест: сможете отличить реальный праздник от выдуманного?

Некоторые праздники нам хорошо известны, например Новый год или 8 Марта, а кто слышал про День угощения домового молоком? В этой викторине вы познакомитесь с праздниками, отмечаемыми 12 июня, а для азарта мы добавим парочку несуществующих. Попробуйте отличить правду от вымысла!

Ну что, как там с праздниками? Уверены, у вас появилось настроение пройти ещё больше наших тестов! Почему бы не узнать, какой полевой цветок отражает ваш характер? Или вы хотите попытаться отгадать все спрятанные нами советские мультфильмы? Также советуем напрячь память и пораскинуть мозгами, попробовав решить наш кроссворд на тему лета в СССР. Уверены, после него у вас зачешутся ручки достать старый альбом и пересмотреть фотографии с моря из 90-х.