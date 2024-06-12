"Будут продолжать гадить": Иванов высказался об отправке войск Британии на Украину

Великобритания не будет отправлять войска на Украину, но тем не менее Лондон по-прежнему будет продолжать "гадить" России. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В том, что они будут гадить, у меня нет ни малейших сомнений, потому что последние 400 лет они только этим и занимаются", — отметил Иванов.