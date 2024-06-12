"Будут продолжать гадить": Иванов высказался об отправке войск Британии на Украину
Иванов: Британия 400 лет "гадила" России и будет продолжать это делать
Великобритания не будет отправлять войска на Украину, но тем не менее Лондон по-прежнему будет продолжать "гадить" России. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Спецпредставитель президента РФ Иванов высказался об отправке войск Британии на Украину. Видео © Life.ru
"В том, что они будут гадить, у меня нет ни малейших сомнений, потому что последние 400 лет они только этим и занимаются", — отметил Иванов.
Ранее Life.ru сообщал, что союзники Украины в лице Соединённых Штатов, Франции, Германии и ещё некоторых европейских держав разрешили Киеву атаковать цели на территории России, используя зарубежное оружие. В МИД России считают, что происходящее свидетельствует о безысходности агонизирующего Запада.
Кадр из видео Life.ru