Названы дата и место похорон убитого зампреда "Зова народа" Еговцева
Глава "Зова народа" Зайцев: Еговцева похоронят на Луговском кладбище в Лобне
Зампреда движения "Зов народа" похоронят 13 июня на Луговском кладбище в подмосковной Лобне. Все желающие могут также прийти на литургию в Серафимовском храме. Он находится на улице Катюшки, 62а. Отпевание начнётся в 11:00, а в 12:00 процессия отправится на кладбище, сообщает NEWS.ru со ссылкой на главу общественной организации Сергея Зайцева.
"Завтра мы заберём тело из морга, а сами похороны состоятся 13 июня в городе Лобне. Приглашаем всех, кто знал и уважал Антона. Все желающие могут в 08:30 совместно с нами посетить божественную литургию и причаститься в Серафимовском храме по адресу Московская обл., г. Лобня, ул. Катюшки, 62а", — сообщил Зайцев.
Изначально похороны Еговцева планировали организовать на его родине, в Пермском крае. Однако после обсуждения с родственниками решение было изменено, выбор места захоронения пал на Подмосковье.
Напомним, что 7 июня зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева зарезали у его квартиры в Подмосковье. Преступник набросился на общественника с ножом, когда тот зашёл в подъезд. В ходе борьбы Еговцев сумел ранить злоумышленника в плечо, из-за чего тот позже оказался в больнице. Мотивом убийства стали чувства Матвеева к жене Еговцева, которая после произошедшего рассказала, что уже много лет знакома с убийцей. Суд арестовал подозреваемого в расправе на два месяца.
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