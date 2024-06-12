Названы дата и место похорон убитого зампреда "Зова народа" Еговцева

Зампреда движения "Зов народа" похоронят 13 июня на Луговском кладбище в подмосковной Лобне. Все желающие могут также прийти на литургию в Серафимовском храме. Он находится на улице Катюшки, 62а. Отпевание начнётся в 11:00, а в 12:00 процессия отправится на кладбище, сообщает NEWS.ru со ссылкой на главу общественной организации Сергея Зайцева.

"Завтра мы заберём тело из морга, а сами похороны состоятся 13 июня в городе Лобне. Приглашаем всех, кто знал и уважал Антона. Все желающие могут в 08:30 совместно с нами посетить божественную литургию и причаститься в Серафимовском храме по адресу Московская обл., г. Лобня, ул. Катюшки, 62а", — сообщил Зайцев.