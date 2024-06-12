Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в среду, 12 июня. Как уточняет SPA, в аэропорту города Джидда украинскую делегацию встречали министр и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, а также послы Незалежной в королевстве и Саудовской Аравии в Киеве.
О визите сообщил и Зеленский в телеграм-канале. Он уточнил, что встретился с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, и назвал беседу "содержательной и энергичной". При этом украинские СМИ отмечают, что визит Зеленского в Саудовскую Аравию не анонсировался.
После посещения Саудовской Аравии Зеленский, вероятно, отправится в Италию, где пройдёт саммит G7, а затем — в Швейцарию на "мирный саммит" по украинскому конфликту. РФ на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд государств назвал его бессмысленным и отказался участвовать. В частности, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие страны. В Японии отметили, что цели саммита не будут достигнуты, ведь соберётся лишь "группа поддержки" Киева. Ожидается, что участие в мероприятии примут лишь 90 стран.
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