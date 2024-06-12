Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в среду, 12 июня. Как уточняет SPA, в аэропорту города Джидда украинскую делегацию встречали министр и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, а также послы Незалежной в королевстве и Саудовской Аравии в Киеве.

О визите сообщил и Зеленский в телеграм-канале. Он уточнил, что встретился с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, и назвал беседу "содержательной и энергичной". При этом украинские СМИ отмечают, что визит Зеленского в Саудовскую Аравию не анонсировался.