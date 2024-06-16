Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какая планета управляет вами в июне

В астрологии каждая планета обладает своей уникальной энергией и характеристиками, глубоко формирующими то, кем мы становимся. 12 июня Венера перешла в знак зодиака Близнецы, что основательно изменило влияние других планет на нашу жизнь. А с 14 июня в Близнецах оказалось и Солнце. Являетесь ли вы пламенным лидером, движимым Марсом, или мечтательным художником, вдохновлённым Нептуном? Узнайте, какое небесное тело будет управлять вашей судьбой в этом месяце!