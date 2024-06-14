Путин: Далеко не в каждой стране есть люди, готовые идти на жертву ради ближнего
Далеко не во всех странах есть такие люди, как в России, которые готовы идти на жертву ради спасения ближнего. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" в Солнечногорске. Так глава государства прокомментировал слова военного медика Дарьи Светяш, которая рассказала об истории раненого бойца, закрывшего собой командира и товарища.
"Мне даже комментировать тяжело, но не могу не отметить: это не единичный случай, о котором вы сейчас рассказали, когда солдат закрыл собой своего командира. Есть много случаев, когда просто товарищи перекрывают", — отметил глава государства.
Как подчеркнул президент, такой героизм характерен далеко не для всех народов, которые оказываются в подобной ситуации.
Как уже рассказывал Life.ru, вечером в пятницу, 14 июня, Путин в мастерской управления "Сенеж" встретился с первыми участниками программы "Время героев". Глава государства поделился, как к нему пришла идея создания кадровой программы для бойцов СВО. Вместе с тем президент рассказал, на каких людях держится Россия, и напомнил, ради чего стоит жить.
Кадровая программа "Время героев" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бойцов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных предприятиях. Приём заявок на неё начался в конце февраля. А обучать первую группу, состоящую из 83 участников, начали 27 мая. По словам президента Владимира Путина, число включённых в проект в дальнейшем будет увеличиваться.
Telegram / Кремль. Новости