Путин: Далеко не в каждой стране есть люди, готовые идти на жертву ради ближнего

Далеко не во всех странах есть такие люди, как в России, которые готовы идти на жертву ради спасения ближнего. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" в Солнечногорске. Так глава государства прокомментировал слова военного медика Дарьи Светяш, которая рассказала об истории раненого бойца, закрывшего собой командира и товарища.

"Мне даже комментировать тяжело, но не могу не отметить: это не единичный случай, о котором вы сейчас рассказали, когда солдат закрыл собой своего командира. Есть много случаев, когда просто товарищи перекрывают", — отметил глава государства.