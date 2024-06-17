Появились подробности о состоянии захваченных в заложники сотрудников ростовского СИЗО-1
ТАСС: Сотруднику СИЗО-1 Ростова, взятому в заложники, оказали медицинскую помощь
Сотрудники ростовского следственного изолятора, захваченные в плен группой из шести заключённых накануне, 16 июня, сейчас в удовлетворительном состоянии, одному из них оказали разовую медицинскую помощь. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.
"Сотрудники [находятся] в удовлетворительном состоянии. Одному не потребовалась [медицинская] помощь, второму была оказана амбулаторно [разовая медицинская помощь], несерьёзные травмы", — цитирует слова источника ТАСС.
Напомним, что утром 16 июня двое сотрудников СИЗО-1 города Ростова были захвачены в плен группой из шести заключённых. Преступники потребовали предоставить им машину, организовать "зелёный коридор" и дать вылететь из страны. Договориться с ними у правоохранителей не получилось, поэтому спецназ приступил к штурму и за считаные минуты ликвидировал всех злоумышленников. Заложники не получили серьёзных ранений. Сейчас в СИЗО проводится проверка, её взял на личный контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.