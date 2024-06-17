Появились подробности о состоянии захваченных в заложники сотрудников ростовского СИЗО-1

Сотрудники ростовского следственного изолятора, захваченные в плен группой из шести заключённых накануне, 16 июня, сейчас в удовлетворительном состоянии, одному из них оказали разовую медицинскую помощь. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.