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17 июня, 07:51

Появились подробности о состоянии захваченных в заложники сотрудников ростовского СИЗО-1

ТАСС: Сотруднику СИЗО-1 Ростова, взятому в заложники, оказали медицинскую помощь

Сотрудники ростовского следственного изолятора, захваченные в плен группой из шести заключённых накануне, 16 июня, сейчас в удовлетворительном состоянии, одному из них оказали разовую медицинскую помощь. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.

"Сотрудники [находятся] в удовлетворительном состоянии. Одному не потребовалась [медицинская] помощь, второму была оказана амбулаторно [разовая медицинская помощь], несерьёзные травмы", цитирует слова источника ТАСС.

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Напомним, что утром 16 июня двое сотрудников СИЗО-1 города Ростова были захвачены в плен группой из шести заключённых. Преступники потребовали предоставить им машину, организовать "зелёный коридор" и дать вылететь из страны. Договориться с ними у правоохранителей не получилось, поэтому спецназ приступил к штурму и за считаные минуты ликвидировал всех злоумышленников. Заложники не получили серьёзных ранений. Сейчас в СИЗО проводится проверка, её взял на личный контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Юрий Лысенко
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