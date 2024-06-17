Захарова назвала "полным фиаско" конференцию по Украине в Швейцарии

"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии обернулся полным фиаско, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, такие "сходки" не могут способствовать достижению диалога между странами.

"На днях в швейцарском Бюргенштоке прошёл так называемый саммит о мире на Украине. В Киеве и в западных столицах лезли из кожи вон, чтобы представить его в качестве события чуть ли не вселенского масштаба. Однако на деле такое стремление выдать желаемое за действительное обернулось полным фиаско", — отметила дипломат.