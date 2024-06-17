Захарова назвала "полным фиаско" конференцию по Украине в Швейцарии
"Мирный саммит" по Украине в Швейцарии обернулся полным фиаско, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, такие "сходки" не могут способствовать достижению диалога между странами.
"На днях в швейцарском Бюргенштоке прошёл так называемый саммит о мире на Украине. В Киеве и в западных столицах лезли из кожи вон, чтобы представить его в качестве события чуть ли не вселенского масштаба. Однако на деле такое стремление выдать желаемое за действительное обернулось полным фиаско", — отметила дипломат.
Напомним, конференция по украинскому вопросу завершилась 16 июня подписанием итогового коммюнике. Документ поддержали представители 80 стран из 91, но позже Ирак и Иордания вышли из игры. Провал переговоров признали даже на Украине. Руководитель МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что на следующую конференцию РФ пригласят. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мероприятие "чистейшим сюрреализмом".
Telegram / МИД России